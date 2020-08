Juventus U23, per la panchina possibile promozione di Zauli (Di lunedì 17 agosto 2020) La Juventus U23 è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore e starebbe pensando alla promozione di Lamberto Zauli Lamberto Zauli, attuale tecnico della Juventus U19, potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Under 23 secondo quanto riferito nell’edizione odierna di Tuttosport. Per il mister si tratterebbe quindi di una promozione nonostante l’eliminazione dalla Youth League rimediata ieri nel match contro il Real Madrid. La Juventus è infatti alla ricerca di un sostituto per la panchina dell’Under 23 dopo l’annuncio di Andrea Pirlo come allenatore della prima squadra. Le possibili alternative a Zauli sarebbero due campioni del mondo, Alberto Gilardino e Fabio Grosso. Leggi su ... Leggi su calcionews24

