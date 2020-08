Juventus, rebus Dybala: addio sempre più vicino… anche gratis (Di lunedì 17 agosto 2020) Da una parte la conferma di Cristiano Ronaldo che resta comunque molto chiacchierato in ottica mercato. Dall'altra il rebus Paulo Dybala, stufo di sentirsi sempre in bilico in casa Juventus. Ecco perché l'apertura odierna di Tuttosport dedica al futuro della Joya la prima pagina. "Muro contro muro", scrive il quotidiano che chiarisce quale sia la situazione del numero 10 bianconero.Dybala: via subito o gratis tra un annoPotrebbe essere il tormentone del prossimo mercato. Il futuro di Paulo Dybala è in bilico più che mai. La Joya della Juventus è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato. Le strade percorribili, secondo il quotidiano sono due: o resta e si libera nel 2022 gratis o va via ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus, rebus Dybala: addio sempre più vicino... anche gratis - - pabaldini : RT @pabaldini: #Giornalistinelpallone #Gnp FLASH @pabaldini @Corriere / @thetimes Pirlo il Maestro e il rebus Juventus @Aba_Tweet @delfino5… - pabaldini : #Giornalistinelpallone #Gnp FLASH @pabaldini @Corriere / @thetimes Pirlo il Maestro e il rebus Juventus @Aba_Tweet… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rebus Juventus, rebus Dybala: addio sempre più vicino… anche gratis ItaSportPress Juve, rebus in attacco per l'erede di Higuain

Lunga la lista di obiettivi, la certezza è che arriverà un nuovo centravanti titolare per prendere il posto del Pipita. Tutti i nomi sul taccuino di Paratici ...

Juventus, rebus Higuain: fuori rosa e sotto contratto

“La Juve non lo vuole più? È un’invenzione. È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà ...

Lunga la lista di obiettivi, la certezza è che arriverà un nuovo centravanti titolare per prendere il posto del Pipita. Tutti i nomi sul taccuino di Paratici ...“La Juve non lo vuole più? È un’invenzione. È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà ...