Juventus, Pirlo chiama Ronaldo e gli cerca un nuovo 'Benzema': i tre nomi (Di lunedì 17 agosto 2020) La stella della Vecchia Signora e il suo nuovo tecnico, secondo l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', si sono già sentiti più volte telefonicamente per fare il punto della avventura che li ... Leggi su calciomercato

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc. Pronto per questa fantastica opportunità!… - Gazzetta_it : È l'ora di #Pirlo, 'Italian maestro' nel solco di #Guardiola e #Zidane #premium - vij80_v : RT @RadioSportiva: ??? Jose #Altafini: '#Dybala? La #Juventus ha venduto Zidane, Henry, Pogba... Nessuno è indispensabile. Bisogna vedere co… - HoudiniJuventus : RT @marcoconterio: ?? Andrea Pirlo ha chiamato Igor Tudor, allenatore dell'Hajduk, per entrare nel suo staff alla #Juventus. I dettagli su @… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Nella lite a distanza tra Barcellona e Arthur a rimetterci potrebbe essere la Juventus. Il centrocampista brasiliano, nuovo acquisto dei bianconeri, è infatti in piena battaglia con il club catalano d ...Quale futuro per Higuain? Chi sarà il centravanti della nuova Juve di Pirlo? La risposta ai due interrogativi è collegata perché il Pipita rappresenta al momento il nodo principale da sciogliere in ca ...