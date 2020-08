Juventus, nello staff di Andrea Pirlo anche Igor Tudor: ecco il ruolo (Di lunedì 17 agosto 2020) La Juventus continua ad aggiungere pezzi alla rivoluzione attuata dal presidente Agnelli. Il primo ribaltone è stato l’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo, poi le prime mosse sul fronte calciomercato. Si sta lavorando per completare lo staff da mettere a disposizione dell’ex centrocampista, nella nuova squadra di collaboratori ci sarà anche Igor Tudor. L’allenatore ha accettato la proposta di Pirlo e confermato la sua disponibilità con entusiasmo, sarà il suo collaboratore tecnico. Attualmente l’ex Udinese è sotto contratto con l’Hajduk Spalato e dovrà rescindere il contratto prima di firmare quello nuovo. Un altro mattoncino dunque in casa ... Leggi su calcioweb.eu

