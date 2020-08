Juventus, l’ex tecnico tuona: “Dybala? Noi troppo legati alla tattica” (Di lunedì 17 agosto 2020) Juventus DYBALA – La Juventus cerca di dimenticare in fretta la delusione europea subita contro il Lione. Il ko coi francesi ha poi portato all’esonero di Sarri (quest’ultimo poi sostituito da Andrea Pirlo). Non solo i bianconeri: fa eco anche l’eliminazione del City e a questo proposito si è espresso l’ex tecnico Graziani lanciando una frecciatina al tecnico catalano e anche una riflessione su Dybala. Juventus, Graziani: “Guardiola presuntuoso, Dybala? Non serve il tatticismo” Ecco quanto affermato da Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva: “Non ho mai visto allenatori che fanno gol dalla panchina, sono i calciatori che fanno la fortuna degli allenatori. Se c’è un allenatore intelligente che sa farsi seguire ... Leggi su juvedipendenza

Baldaccio63 : RT @Agenzia_Ansa: #Juventus Pirlo aspetta l'ex Tudor per completare il proprio staff. Da risolvere la situazione contrattuale con l'Hajduk… - LorenzoPuliga : RT @Agenzia_Ansa: #Juventus Pirlo aspetta l'ex Tudor per completare il proprio staff. Da risolvere la situazione contrattuale con l'Hajduk… - Agenzia_Ansa : #Juventus Pirlo aspetta l'ex Tudor per completare il proprio staff. Da risolvere la situazione contrattuale con l'… - sportli26181512 : #Notizie #AndreaPIrlo Juventus, Pirlo al lavoro per scegliere il suo staff: idea Tudor: Juventus staff Pirlo Tudor.… - RaiSport : #Juve: #Pirlo cerca l'ex #Tudor per completare lo staff ? C'è da risolvere il nodo del contratto con l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’ex La Juve riparte da Andrea Pirlo | è il nuovo allenatore Zazoom Blog