Juventus | le condizioni di Dybala | si rischia il muro contro muro | la richiesta che spaventa i bianconeri

La Juventus ha deciso di ricostruire, di ripartire quasi da zero dopo l'ultima stagione che è stata dai due volti. I bianconeri hanno vinto lo scudetto, ma non è bastato al tecnico Maurizio Sarri per salvare la panchina. Il rendimento in Champions League non è stato considerato all'altezza dalla dirigenza, l'ex Napoli paga il rapporto non idilliaco con alcuni calciatori. La scelta di affidare la guida a Pirlo è un pò rischiosa, ma Agnelli è sicuro di poter vincere la scommesse. Prevista una mini-rivoluzione anche sul mercato, l'intenzione è quella di liberarsi dei calciatori con un ingaggio importante e che non sono più indispensabili, il primo è stato Matuidi, a breve potrebbe essere il turno di Higuain e Khedira. Sarà una Juventus ...

