Juventus, il rinforzo per l’attacco potrebbe essere la stella del Real Madrid (Di lunedì 17 agosto 2020) La Juventus si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del neo tecnico Pirlo. L’intenzione della dirigenza è di allestire una squadra giovane e ambiziosa, con un mix tra talenti giovani ed esperti calciatori dal profilo internazionale. Secondo “La Gazzetta dello Sport” uno dei settori su cui si sta concentrando … L'articolo Juventus, il rinforzo per l’attacco potrebbe essere la stella del Real Madrid Leggi su dailynews24

StoriaAmore79 : 'Non ti vogliamo piu'!' Addio Juve, il giocatore lascia Torino ma rimane clamorosamente in Italia! IL NOME?… - fantapiu3 : Arriva dal #Barcellona un altro rinforzo per il centrocampo della #Juventus, in ottica #Fantacalcio da valutare ben… - Pasky973 : Un altro rinforzo al centrocampo!!! #Mandragora #Juventus #Pirlo #Pirlolandia - cody53250131 : RT @GiovaniBN: ??? #Juventus, colpo Francesco #Nuti: l'attaccante ex #Perugia rinforzo per l'#Under15 di Mr. Grabbi. Qui i dettagli della… - cody53250131 : RT @GiovaniBN: ??? #Juventus, preso dal #Pordenone l’attaccante (ex #Udinese) Filippo #Pagnucco, ultimo rinforzo per l'#Under15 di Mr. Grab… -

Storia di un equivoco tattico: i sei mesi da incubo di Thierry Henry alla Juventus

Arrivato all'improvviso come sostituto di Del Piero, finito a giocare sulla fascia: la storia dei quasi 200 giorni del fuoriclasse francese a Torino. Sette mesi, tante ombre, poche luci. Un passaggio ...

Futuro Hateboer, è guerra a quattro in Serie A: chi la spunta?

Futuro Hateboer pronto per essere scritto. L’esterno olandese che tanto bene ha fatto nella Bergamo nerazzurra, negli scorsi giorni ha annunciato l’addio alla Dea: “Il mio ciclo è finito, è ora di and ...

