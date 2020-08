Juventus-Dybala, nessun passo in avanti per il rinnovo: la cessione è possibile (Di lunedì 17 agosto 2020) La Serie A potrebbe perdere il suo MVP. Dopo esser stato nominato come miglior calciatore del campionato italiano 2019-20, Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus. L’apertura odierna di Tuttosport è dedicata proprio al caso attorno alla Joya con la possibile cessione sullo sfondo. Sul rinnovo nessun passo avanti, è un muro contro muro in cerca di un accordo complicato in questo momento. E stando a quanto si legge, Dybala può chiedere la cessione, stufo di essere sempre sul mercato. C’è un’altra via che porterebbe l’argentino a rimanere alla Juve, senza rinnovo, per poi lasciare il club a zero: soluzione che la società bianconera vorrebbe ... Leggi su sportface

