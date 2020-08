Juventus, definito lo staff di Pirlo: Tudor sarà il collaboratore tecnico (Di lunedì 17 agosto 2020) Juventus – La Juventus di Andrea Pirlo prende forma. Si va delineando lo staff dell’ex numero 21 bianconero. Dopo varie settimane di rumors, sembra essere chiara la linea presa dalla società bianconera. Infatti ormai lo staff sta prendendo una linea chiara e ben definita. La notizia più importante è quella dell’inserimento di Igor Tudor nello staff bianconero. La nuova gestione tecnica sembra aver riportato entusiasmo. Agnelli sta costruendo una squadra esperta intorno al neo tecnico Pirlo Juventus, ecco lo staff di Andrea Pirlo Dopo quello di Andrea Pirlo in veste di allenatore, ... Leggi su juvedipendenza

La Juventus in ostaggio di Gonzalo Higuain? Un concetto forte ma che s ...La Joya in vacanza sull'isola delle Baleari lavora per recuperare dalla lesione muscolare che lo ha frenato nel finale di stagione Usa l’espressione inglese gang, la banda, Paulo Dybala per definire i ...