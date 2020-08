Juventus, Arthur Melo si schianta con la Ferrari. Il brasiliano positivo all'alcol test (Di lunedì 17 agosto 2020) Arthur Melo , il nuovo centrocampista della Juventus , è stato trovato positivo all'alcol test dopo che con la sua Ferrari era finito contro un lampione , senza conseguenze fisiche. Secondo "El Diari ... Leggi su quotidiano

Gazzetta_it : #Juventus #Arthur, incidente nella notte: positivo all’alcoltest in Catalogna - SkySport : Juventus, incidente stradale per Arthur: era positivo all'alcol-test - Corriere : Il neojuventino Arthur si schianta con una Ferrari contro un palo, positivo all’alcool-test - GiuseppeAntogn1 : RT @FedeJuventina2: Se la Juve riuscisse a prendere Isco avrebbe nuovamente un centrocampo potenzialmente top. Immaginatevi insieme Bentanc… - SwanMarco : RT @CliffBurton8256: Arthur come Vidal. Fantastico, la storia recente insegna che i centrocampisti sobrii alla Juventus si pisciano addosso… -