Juventus – Arthur Melo nei guai: incidente in auto nella notte, il brasiliao positivo al test dell’alcol (Di lunedì 17 agosto 2020) Brutte notizie per la Juventus: Arthur Melo, protagonista del maxi scambio col tra bianconeri e Barcellona con Pjanic, è finito sotto i riflettori per un terribile incidente stradale. Il brasiliano si trovava nelle vicinanze di Girona, a Palafrugell, quando è finito sul marciapiede con la sua Ferrari, andando a sbattere contro un oggetto. La polizia, notando Arthur un po’ brillo, ha deciso di sottoporlo all’esame dell’alcol test, risultato positivo. Il tasso alcolemico nel sangue era di 0,55 mg/litro, superando dunque il limite di 0,25. La polizia ha dunque deciso di denunciare il calciatore. L'articolo Juventus – Arthur Melo nei guai: ... Leggi su sportfair

