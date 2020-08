Juve Stabia, è Pasquale Padalino il nuovo tecnico: domani la presentazione (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa SS Juve Stabia comunica che Pasquale Padalino è il nuovo allenatore della prima squadra gialloblè. Padalino, nato a Foggia il 26 luglio 1972, ha vestito, da calciatore, la maglia del Foggia, del Bologna, di Fiorentina, Inter e Como. Da allenatore, tra le altre, ha guidato Matera, Lecce, Grosseto e Foggia. Scelta arrivata con decisione per il rilancio della piazza: allenatore di grande carisma e personalità. E’ stato scelto dal direttore sportivo Filippo Ghinassi, con l’approvazione immediata del presidente Andrea Langella. Verrà presentato alla stampa domani 18 agosto 2020 alle ore 12 nella sala stampa dello stadio Romeo Menti. L'articolo Juve Stabia, ... Leggi su anteprima24

"La SS Juve Stabia comunica che Pasquale Padalino è il nuovo allenatore della Prima Squadra gialloblè. Padalino, nato a Foggia il 26 luglio 1972, ha vestito, da calciatore, la maglia del Foggia, del B ...CASTELLAMMARE DI STABIA - Novità in casa Juve Stabia. Il club gialloblù comincia a pensare al ritorno in serie B nominando il suo nuovo allenatore: nel prossimo campionato di serie C in panchina ci sa ...