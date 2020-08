Juve, caos Higuain: muro contro muro, ma il Pipita non ha offerte (Di lunedì 17 agosto 2020) Il caso Gonzalo Higuain è tra i temi del giorno in casa Juventus: come scrive oggi il Corriere di Torino, difficile trovare un’offerta per il Pipita, che sia il River Plate o qualunque altro club. Leggi su tuttonapoli

infoitsport : Arthur, che caos: pronta una multa salata dal Barcellona. Dalla Spagna: 'Non si unirà subito alla Juve' - mr_myro : RT @AndreaBiferi: @mr_myro Io so convinto che i prossimi due/tre anni in Italia possano vincere tutti. La Juve starà in fase di caos transi… - AndreaBiferi : @mr_myro Io so convinto che i prossimi due/tre anni in Italia possano vincere tutti. La Juve starà in fase di caos… - ilbianconerocom : Arthur, che caos: pronta una multa salata dal Barcellona. Dalla Spagna: 'Non si unirà subito alla Juve'… - AntoDPrete : @Ruttosporc “Dopo Napoli ed Atalanta anche Sarri getta la spugna” “Lautaro è caos Inter, Conte pronto a vendicare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve caos Quante grane in casa Juve: Higuain, Dybala e Arthur, è caos Napolipiu.com Juve, caos Higuain: muro contro muro, ma il Pipita non ha offerte

Il caso Gonzalo Higuain è tra i temi del giorno in casa Juventus: come scrive oggi il Corriere di Torino, difficile trovare un’offerta per il Pipita, che sia il River Plate o qualunque altro club. E l ...

Quante grane in casa Juve: Higuain, Dybala e Arthur, è caos

La scelta di puntare su Maurizio Sarri , progetto bocciato dopo appena una stagione, la volontà di cedere Cristiano Ronaldo , che doveva portare la Champions League a Torino, non sono gli unici proble ...

Il caso Gonzalo Higuain è tra i temi del giorno in casa Juventus: come scrive oggi il Corriere di Torino, difficile trovare un’offerta per il Pipita, che sia il River Plate o qualunque altro club. E l ...La scelta di puntare su Maurizio Sarri , progetto bocciato dopo appena una stagione, la volontà di cedere Cristiano Ronaldo , che doveva portare la Champions League a Torino, non sono gli unici proble ...