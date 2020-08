Jurgen Klopp svela il suo futuro: “Dopo il Liverpool forse smetto” (Di lunedì 17 agosto 2020) Consacratosi miglior tecnico del mondo per quanto fatto al Liverpool, dove ha vinto tutto quello che c’era da vincere, soprattutto una Premier League trent’anni dopo l’ultima affermazione, Jurgen Klopp ha parlato del proprio futuro lasciando intendere che potrebbe fermarsi un anno o addirittura ritirarsi una volta scaduto il suo mandato con i Reds. Intervistato dal sito tedesco Sportbuzzer, Klopp è stato molto diretto: “Con il Liverpool abbiamo appena cominciato a vincere e vogliamo conquistare molti altri titoli. Cosa farò quando scadrà il mio contratto nel 2024? Mi prenderò un anno libero e poi mi chiederò se il calcio mi manca: se non sarà cosi, smetterò di fare ... Leggi su sport.periodicodaily

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, in un'intervista concessa al sito tedesco Sportbuzzer, ha parlato del suo futuro in prospettiva 2024: "Con il Liverpool abbiamo appena cominciato a vincere e vog ...Il tecnico tedesco: 'Di certo non mi mancherebbe la brutale pressione prima dell'inizio di una partita. Ma adesso abbiamo ancora tanto da vincere' Jürgen Klopp non esclude la possibilità di ritirarsi ...