Juergen Klopp pensa al ritiro dal calcio: “Potrei lasciare…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Juergen Klopp, l’allenatore tedesco del Liverpool campione d’Inghilterra pensa al ritiro dal calcio: “Potrei lasciare…” Juergen Klopp, l’allenatore tedesco del Liverpool campione d’Inghilterra e d’Europa pensa al ritiro dal calcio. Non subito ma almeno tra quattro anni. Il tecnico è infatti legato al club inglese fino al 2024 e alla scadenza non esclude che potrebbe dire addio non solo alla panchina dei reds, ma a tutte. A Sportbuzzer, sito d’informazione tedesco, ha detto che alla fine del contratto si prenderà un anno di pausa per vedere se gli mancherà il calcio. Solo allora deciderà se rimettersi in ... Leggi su bloglive

LIVERPOOL – Quattro anni e poi, forse, l’addio al calcio. L’allenatore del Liverpool Juergen Klopp non esclude il ritiro alla fine del suo contratto con la squadra vincitrice della Premier League, nel ...

