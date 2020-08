Italiano muore dopo gli arresti a Dresda: “Non è morte naturale” (Di lunedì 17 agosto 2020) Morto in seguito agli arresti da parte della polizia tedesca: non è chiara la cauda del decesso di un cittadino Italiano di 37 anni fermato a Dresda. Un cittadino Italiano di 37 anni è morto nella notte tra sabato e domenica mentre era sottoposto alla custodia della polizia di Dresda, in Germania. A renderlo noto è stata la procura, … L'articolo Italiano muore dopo gli arresti a Dresda: “Non è morte naturale” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

