Italia dà 10 milioni alla Tunisia per arginare gli sbarchi (Di lunedì 17 agosto 2020) Dieci milioni di euro subito sbloccati a disposizione del prossimo Governo tunisino, che dovrebbe insediarsi entro la fine di questa settimana, per controllare le coste e le frontiere rallentando il flusso migratorio verso l’Italia e l’Europa. Li ha portati in dote la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese stamattina al vertice di Tunisi, con già la firma del Mef sul documento: sono fondi nella titolarità del Viminale, risparmiati sul budget per l’accoglienza.Non solo: l’Italia metterà a disposizione anche la propria strumentazione, radar e alta tecnologia, dotazione logistica, in modo che l’allarme per la marina tunisina possa scattare in modo più efficiente e prevenire le partenze di migranti irregolari. In cambio però, chiede maggiore attenzione ... Leggi su huffingtonpost

Con i suoi 1,3 milioni di utenti, Junker è l’app utility per la raccolta differenziata più scaricata d’Italia. Lanciata una funzione sperimentale di ricerca, basata sul riconoscimento immagini e il ma ...

ROMA - Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato all’Inps i chiarimenti sulla pubblicazione e comunicazione dei dati dei beneficiari del bonus 600 euro che ricoprono cariche elettive ...

