Iran e Cina, nuovo accordo commerciale per proteggersi dagli Stati Uniti (Di lunedì 17 agosto 2020) Iran e Cina sono ormai prossimi a firmare un accordo commerciale in cui si assicurano reciproco sostegno economico. Una mossa che potrebbe mettere all’angolo gli Usa. Cina e Iran stanno per firmare un accordo commerciale del valore di centinaia di miliardi di dollari. I negoziati per giungere a questa intesa sono iniziati nel 2016 e … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

vsyelania41 : RT @LuciFrancesco: @GeopoliticalCen Si sta' organizzando l'alleanza contro gli Usa, Israele, l'Italia e la povera Grecia da sola fare da va… - celati_andrea : @EsuleMazzini @lastoriadioggi Su Matteotti ho letto molto. Siamo franchi, è nella logica delle Dittature sopprimere… - RadioItaliaIRIB : Cina avverte: gli USA pongano fine alle sanzioni unilaterali all' Iran - Carla73050408 : RT @simo6608: @GabGiacobino @cris_cersei @christianvega_ La Turchia vuole il Mediterraneo e l'Egeo per aprire la strada a Iran e Cina. L'Im… - gabrillasarti2 : RT @simo6608: @GabGiacobino @cris_cersei @christianvega_ La Turchia vuole il Mediterraneo e l'Egeo per aprire la strada a Iran e Cina. L'Im… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Cina Tra Mosca e Pechino. Così l'Iran sfugge al cappio delle sanzioni Usa Formiche.net Dalla Turchia in arrivo un nuovo carico di aiuti umanitari per il Venezuela

Ancora una volta la Repubblica Bolivariana del Venezuela può contare sul sostegno dei suoi alleati internazionali, come Cina, Iran, Russia e Turchia, per superare la pandemia Covid-19 e il blocco fina ...

L'appello di von der Leyen e il piano Zingaretti

Da dove partiva oggi lo sviluppo della crisi bielorussa. Ursula von der Leyen fa appello ai governi europei, confidando in un confronto aperto e in risposte rapide. Le tensioni con l'Ucraina, il ruolo ...

Ancora una volta la Repubblica Bolivariana del Venezuela può contare sul sostegno dei suoi alleati internazionali, come Cina, Iran, Russia e Turchia, per superare la pandemia Covid-19 e il blocco fina ...Da dove partiva oggi lo sviluppo della crisi bielorussa. Ursula von der Leyen fa appello ai governi europei, confidando in un confronto aperto e in risposte rapide. Le tensioni con l'Ucraina, il ruolo ...