Io e Te, Barbara Bouchet si confessa da Diaco: il rapporto con la bellezza e il retroscena su Ballando (Di lunedì 17 agosto 2020) Pierluigi Diaco è tornato come di consueto dopo la pausa del week end e, nello studio di Io e Te, ha ospitato una signora del cinema: Barbara Bouchet. Madre dello chef Alessandro Borghese e musa di un cineasta di fama planetaria come Quentin Tarantino, è stata introdotta dalla consueta scheda curata da Paola Tavella, che ha ripercorso i momenti più importanti della sua lunghissima carriera. Dopo questa parentesi sul suo percorso artistico, ha preso il via l'intervista di Pierluigi Diaco all'attrice tedesca naturalizzata italiana (e che a Ferragosto ha compiuto 77 anni). Il conduttore romano – che ha anticipato l'ospitata di Filippo Bisciglia prevista per venerdì 21 agosto – ha iniziato esprimendo all'attrice, che ha già intervistato in passato,

