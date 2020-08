Investire in cultura conviene: un euro prodotto ne porta quasi due in altri settori (Di lunedì 17 agosto 2020) Sembra il periodo peggiore per dirlo, viste le lunghe chiusure dovute al coronavirus dei musei e all’annullamento degli spettacoli, ma di cultura si campa e ci si guadagna anche. Il post lockdown lo dimostra: subito tutto esaurito alla mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale, non si trova un posto alle visite notturne dei mosaici a Ravenna, gli spettacoli teatrali sono pieni seppur con la platea dimezzata. La mostra di Venezia è confermata e le orchestre sono tornate a suonare. Tutto con numeri ridotti e incassi ridotti, ma con una richiesta costante. Leggi su vanityfair

