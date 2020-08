"Introdurre la visiera come misura anti-contagio": la proposta del 118 al Governo (Di lunedì 17 agosto 2020) Non solo mascherine: anche l’uso della visiera è “fondamentale” per evitare i contagi e, con essi, un altro lockdown e in vista della riapertura delle scuole. Per questo la Società Italiana Sistema 118 (Sis 118) propone al Governo “l’introduzione della visiera anti droplets quale presidio fondamentale di protezione individuale da affiancare alle mascherine, e comunque da indossarsi obbligatoriamente quando non ci si ritrovi nelle condizioni di utilizzare le mascherine”. Lo afferma in una nota il presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli.“La riaccensione nel nostro Paese dell’epidemia da Covid-19 - si legge nella nota - pone a considerare la necessità primaria di un approccio strategico globale che valorizzi ... Leggi su huffingtonpost

