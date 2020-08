Intimo a vista: il trend che ritorna dagli anni’90 (Di lunedì 17 agosto 2020) Il trend estivo 2020 è l’Intimo a vista. Una moda spopolata negli anni ’90 e che è tornata. Via libera quindi a pantaloni vita bassa con slip in vista. Vediamo gli outfit più gettonati Il trend che spopolava negli anni ’90 che imponeva di lasciare bene in vista i laccetti del proprio Intimo è tornato. Quest’estate, se si vuole essere trendy, non si deve assolutamente rinunciare ad un bel pantalone a vita bassa e slip sgambatissimi in bella vista! Dopo essere stato indossato da Britney Spears e Anna Oxa durante Sanremo 1999, l’Intimo in vista torna in voga. Diverse sono le star che hanno scelto questo tipo di outfit. Vediamo insieme quello ... Leggi su bloglive

Il ritorno dell’intimo a vista: il trend dell’estate 2020 è ispirato agli anni ’90

Ricordate la moda che spopolò negli anni '90 che imponeva di lasciare fuoriuscire i laccetti laterali di tanga e perizomi dai pantaloni a vita bassa? Oggi il trend è tornato in gran voga e tra e le va ...

