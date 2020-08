Inter, una squadra italiana in finale dopo 21 anni. Nerazzurri a caccia del record italiano (Di lunedì 17 agosto 2020) Questione di record. O più semplicemente di abitudine da una parte e di fame dall’altra. L’abitudine del Siviglia che di Coppa Uefa/Europa League ne ha vinte più di tutti, ben cinque, tutte concentrate in un periodo di poco più di dieci anni: due successi consecutivi tra il 2005 e il 2007 con quella che era la squadra di Antonio Puerta e della coppia magica Luis Fabiano e Kanouté. Poi tre titoli di fila dal 2013 al 2016. E la fame dell’Inter, reduce dalla vittoria in semifinale contro lo Shakhtar Donetsk e a caccia di un successo che manca dal 1998 al Parco dei Principi con il successo sulla Lazio in finale. Anche per l’Inter l’Europa League rappresenterebbe un piccolo primato: una vittoria a ... Leggi su sportface

Inter : ? | RECAP Dal day after della vittoria contro il Bayer Leverkusen alla vigilia della sfida con lo @FCShakhtar in… - pisto_gol : Int-Shk 5:0 Trascinata dai gol di Lautaro e Lukaku -2 a testa con un ottimo Barella-assist e continuità-e una difes… - OptaPaolo : 111 - L’#Inter ha messo a segno 111 gol in tutte le competizioni nel 2019/20, superando le reti segnate nel 2006/07… - lula_lu90 : RT @BausciaCafe: Dopo 10 anni l'Inter torna a giocare una finale Europea, dopo 21 anni -ma questo non lo leggerete ovunque- una italiana to… - KSport24 : @sgasa1976 @SkySport @Inter Beh dai.. lo Shaktar di stasera era scandaloso a livello tecnico. Il Barcellona ha fatt… -