Inter umilia lo Shakhtar e vola in finale di Europa League (Di lunedì 17 agosto 2020) AGI - Dopo dieci anni l'Inter torna a giocare una finale europea. E lo fa grazie al 5-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk, a Dusseldorf, nella seconda semifinale dell'Europa League. La squadra di Antonio Conte domina per lunghi tratti un match vinto grazie anche a un pressing compatto contro i portatori di palla ucraini, entrati presto in confusione. A segno, nel primo tempo, Lautaro Martinez che di testa è abile a sfruttare un cross dalla destra di Barella lesto, a sua volta, nel recuperare palla dopo un rilancio sbagliato del portiere avversario. I nerazzurri chiudono la pratica nel secondo tempo grazie ai gol di D'Ambrosio, su azione di calcio d'angolo, alla seconda marcatura di Lautaro e alla doppietta di Lukaku che, di forza e potenza, umilia i difensori ... Leggi su agi

oprofondo : Quanto mi fanno schifo sti pakistani, non vedo l'ora che Eriksen li umilia in finale (se passano) @Inter andiamo ad alzare sta coppa - 2Mancuso : @RobertoRenga Dottor Roberto ora c'e' davvero da capire se Lisbona e il Portogallo e' diventata la terra dove David… - IlComandante10 : #Inter che esce vincitrice da questa partita. #Gasperini eliminato, #Icardi che si umilia da solo. #AtalantaPSG… - infoitsport : Europa League, lo Shakhtar umilia il Basilea: in semifinale affronterà l'Inter. Il Siviglia vince contro Il Wolverh… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Europa League, lo Shakhtar umilia il Basilea: in semifinale affronterà l'Inter. Il Siviglia vince contro Il Wolverhampt… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter umilia Europa League, lo Shakhtar umilia il Basilea: in semifinale affronterà l'Inter. Il Siviglia vince contro Il Wolverhampton e sfiderà lo United Il Messaggero Inter umilia lo Shakhtar e vola in finale di Europa League

AGI - Dopo dieci anni l'Inter torna a giocare una finale europea. E lo fa grazie al 5-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk, a Dusseldorf, nella seconda semifinale dell'Europa League. La squadra di Antonio ...

Europa League: Inter in finale! Shakhtar Donetsk umiliato 5-0

La finale si gioca venerdì 21 agosto alle ore 21. L'Inter ha umiliato lo Shakhtar Donetsk nella seconda semifinale di Europa League andata in scena questa sera alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. I ...

AGI - Dopo dieci anni l'Inter torna a giocare una finale europea. E lo fa grazie al 5-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk, a Dusseldorf, nella seconda semifinale dell'Europa League. La squadra di Antonio ...La finale si gioca venerdì 21 agosto alle ore 21. L'Inter ha umiliato lo Shakhtar Donetsk nella seconda semifinale di Europa League andata in scena questa sera alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. I ...