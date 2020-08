Inter travolgente: cinquina allo Shakhtar e finale di Europa League raggiunta. Ora la sfida al Siviglia (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo dieci anni l'Inter torna ad assaporare la finale di una grande competizione europea e lo fa nel migliore dei modi. Un 5-0 che non ammette repliche quello contro lo Shakhtar Donetsk. Una partita che l'Inter ha dominato sotto tutti i punti di vista da quello tattico a quello atletico. In panchina Conte ha stravinto il duello con il collega Castro mentre in campo Lautaro e Lukaku (entrambi autore di una doppietta) hanno scherzato con la difesa ucraina. Il centrocampo, invece, è stato il regno incontrastato di Barella mentre D'Ambrosio (suo il gol del 2-0) si è dimostrato ancora una volta mister utilità. Un collettivo unito e compatto che ora attende solo di misurarsi con il Siviglia, lo specialista per antonomasia dell'Europa League ... Leggi su liberoquotidiano

