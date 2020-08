Inter-Shakhtar, sorpresa Sanchez: è in panchina. Potrà giocare qualche minuto? (Di lunedì 17 agosto 2020) sorpresa nella distinta ufficiale di Inter-Shakhtar Donetsk, match valevole per la semifinale di Europa League 2019/2020. Alexis Sanchez, infortunatosi nel finale di partita contro il Bayer Leverkusen, andrà in panchina: non si sa se il cileno è stato inserito nella lista solamente per dare un supporto morale alla squadra e quindi non andare in tribuna o se addirittura può essere arruolabile per qualche minuto a partita in corso. Intanto Sanchez sarà in panchina. LA panchina 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva. Leggi su sportface

