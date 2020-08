Inter-Shakhtar, le probabili formazioni e dove vedere in tv la semifinale di Europa League. Nerazzurri a caccia di una finale 10 anni dopo (Di lunedì 17 agosto 2020) A caccia di una finale dieci anni dopo il Triplete. L’Inter di Antonio Conte ci proverà “senza paura”, come ha detto il tecnico leccese alla vigilia, contro lo Shaktar Donetsk di Luís Castro questa sera (lunedì 17 agosto). A Dusseldorf – fischio d’inizio alle 21 – Nerazzurri e ucraini giocano per decidere chi venerdì sfiderà nell’atto conclusivo dell’Europa League il Siviglia, vincente 2-1 contro il Manchester United. L’Inter arriva all’appuntamento – che verrà trasmesso da Sky Sport1, Sky Calcio1 e in chiaro su Tv8 – con un percorso netto dopo il doppio successo contro il Ludogorets e aver fatto fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano

Si deciderà questa sera la seconda finalista di Europa League. Alle 21 l’Inter di Conte affronta lo Shakhtar Donetsk a Düsseldorf Il Siviglia ha battuto ieri il Manchester United per 2-1 ed è già in f ...

