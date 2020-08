Inter-Shakhtar Donetsk stasera su Tv8 in chiaro? Orario, telecronisti e canale diretta (Di lunedì 17 agosto 2020) La sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk, valevole per la semifinale della Uefa Europa League 2019-20, verrà trasmessa in chiaro su TV8. Lunedì 17 agosto i nerazzurri torneranno in campo alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf per giocarsi l’accesso in finale dove il Siviglia attende di conoscere la propria avversaria. Inter-Shakhtar Donetsk comincerà alle ore 21:00 e oltre alla diretta di TV8 sarà disponibile anche sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Football) con commento di Andrea Marinozzi e Fernando Orsi. Leggi su sportface

