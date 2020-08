Inter-Shakhtar, D’Ambrosio: “Ogni anno è sempre la mia miglior stagione” (Di lunedì 17 agosto 2020) “La vittoria è meritata e non è solo degli undici che hanno giocato ma di tutta la rosa. C’è disponibilità da parte di tutti e tutti lottano per lo stesso obiettivo. Questo è importante per i titolari ma anche per l’allenatore”. Queste le parole di Danilo D’Ambrosio dopo la vittoria dell’Inter per 5-0 sullo Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League. Venerdì 21 agosto la formazione di Antonio Conte se la vedrà contro il Siviglia. Poi sulla sua fase della carriera: “Ogni anno qualcuno mi dice: ‘questa è la tua miglior stagione’ e questa cosa mi rende orgoglioso. Devo ringraziare la società e i miei compagni”, ha concluso l’autore del 2-0 ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface

