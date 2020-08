Inter-Shakhtar, Conte: “Sono molto soddisfatto, il merito va ai ragazzi. Siviglia? Grande tradizione, ma…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato la vittoria della sua squadra contro lo Shakhtar Donetsk, valsa ai nerazzurri la finale di Europa League. Queste le parole del tecnico a ‘Sky Sport’: “Siamo stati bravi a rendere meno forte una squadra forte. Perché loro sono una squadra forte, non ci sono dubbi. Il piano era giusto, abbiamo giocato con coraggio, sono veramente molto Contento e soddisfatto, perché i ragazzi mi hanno dato una Grande soddisfazione. Li abbiamo pressati a tutto campo, siamo stati bravi a farli correre e a costringerli a difendere. Sono molto soddisfatto perché il piano era giusto e i ragazzi hanno fatto tutto bene. Il ... Leggi su calcioweb.eu

