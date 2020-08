Inter-Shakhtar, Conte: “Soddisfazione per tutti. Vogliamo stupire. Godiamoci il momento, domani pensiamo al Siviglia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Antonio Conte nel post partita di Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale dell’Europa League L’allenatore dell’Inter Antonio Conte al termine del match vinto contro lo Shakhtar Donetsk per 5 a 0 e valevole per la semifinale dell’Europa League, ha raccontato le sue impressioni sul match della ‘Düsseldorf Arena’ ai microfoni di Sky Sport. “Bisogna dire bravi, abbiamo raggiunto la finale giocando contro una squadra che abbiamo reso meno forte, ma che è forte. Lo Shakhtar ha giocatori importanti e noi siamo stati bravi a non farli giocare, a creare loro difficoltà. Hanno grandi qualità nel palleggi, giocatori veloci nell’uno contro uno, noi siamo stati bravi a farli correre e a farli difendere. I ... Leggi su intermagazine

