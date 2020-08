Inter, lezione di calcio! Cinquina allo Shakhtar, è in finale di Europa League (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo dieci anni l’Inter torna a giocarsi una finale di coppa Internazionale. Cinquina allo Shakhtar con le doppiette di Lautaro Martinez e Lukaku. Oltre alla doppietta personale, per Lautaro Martinez gioia anche per la prima rete stagionale in Europa League: il “Toro” non aveva ancora segnato in questa stagione nella competizione europea. Lukaku, invece, è a meno tre reti dall’ex nerazzurro Ronaldo “il Fenomeno”. Conte e i suoi volano in finale, in programma venerdì, 21 agosto, nel RheinEnergiestadion di Colonia contro il Siviglia. SIAMO IN finale!!! A Colonia andiamo noi!!! Venerdì 21 agosto ci aspetta il Siviglia: FORZA RAGAZZI, ... Leggi su alfredopedulla

Delpinsky : @Boboj29 Beh, noi all'Inter abbiamo dato 2 lezioni calcio in due partite. La seconda lezione di calcio in uno stato… - UkDaniele : Onore al Gasperini ed ai suoi ragazzi non plurimiliardari ma che in Italia gioca il miglior calcio...ed in Europa h… - m_corsi_ : Candreva a lezione di inglese - Andrea_8802 : @EuropaLeague Forza Inter!!!!!! Diamo una lezione ad una squadra che sta andando avanti solo a rigori e “culo”! - daves80 : RT @Miles686: Con le sue parole Godin ha dato una lezione anche a Skriniar: 'In silenzio mi son preso il mio spazio rispettando tutti, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter lezione Inter, lezione di calcio! Cinquina allo Shakhtar, è in finale di Europa League alfredopedulla.com Seggi elettorali nelle scuole. Lezioni interrotte per tre giorni a Mantova

Il Comune ha emesso l’avviso per affidare i lavori previsti in una settimana, ma la chiusura dei plessi dovrebbe andare dal 18 settembre pomeriggio al 23 MANTOVA. Le scuole di Mantova riapriranno il 1 ...

Barcellona, Bartomeu: "Esonerato Setien". Ore caldissime in Catalogna

Sono ore turbolente in casa blaugrana, e non potrebbe essere altrimenti dopo la durissima e storica lezione inflitta dal Bayern Monaco in Champions League: manca solo l’ufficialità ma Quique Setien è ...

Il Comune ha emesso l’avviso per affidare i lavori previsti in una settimana, ma la chiusura dei plessi dovrebbe andare dal 18 settembre pomeriggio al 23 MANTOVA. Le scuole di Mantova riapriranno il 1 ...Sono ore turbolente in casa blaugrana, e non potrebbe essere altrimenti dopo la durissima e storica lezione inflitta dal Bayern Monaco in Champions League: manca solo l’ufficialità ma Quique Setien è ...