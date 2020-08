Inter, Lautaro esulta: “Pronti per grandi cose. E siamo in crescita…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Un'Inter praticamente perfetta demolisce lo Shakhtar Donetsk con un perentorio 5-0. I nerazzurri sono in finale di Europa League. Un traguardo reso possibile anche dalle prodezze dell'attaccante Lautaro Martinez.LE PAROLE DI LautaroLautaro Martinez analizza il match ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una notte incredibile che abbiamo sognato. Era da tanto che non giocavo una partita del genere. Abbiamo dimostrato che l'Inter è pronta per grandi cose. Stiamo giocando bene, mostrando personalità. Dedico questo successo alla mia famiglia, a mio figlio che nascerà presto e a chi mi ama. siamo una squadra che cresce giorno dopo giorno. Abbiamo ragazzi che ci spingono sempre di più. Il Siviglia è una squadra molto forte, ... Leggi su itasportpress

