Inter, De Vrij: “Non ho avuto dubbi nel scegliere questo club. Quanto è bella l’Italia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Stefan De Vrij, difensore e vero perno della difesa dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano olandese lgemeen Dagblad dove ha toccato diversi temi, spaziando dalla scelta nerazzurra all'amore per il Belpaese.LE PAROLE DI DE Vrijcaption id="attachment 685390" align="alignnone" width="620" De Vrij, Getty Images/captionSul progetto nerazzurro: "Non ho avuto dubbi, ho scelto subito l'Inter perchè mi piaceva il progetto che mi hanno proposto".Sulle bellezze italiane: "Ho visitato diversi posti in Italia, penso alle Cinque Terre, Portofino e Capri. Poi si mangia benissimo. Il vostro paese è nel mio cuore".Sulla preparazione atletica dell'Inter: "Abbiamo un' applicazione apposita, ha tutti le ... Leggi su itasportpress

