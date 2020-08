Inter, De Vrij: “Il progetto del club mi ha entusiasmato, ecco perché ho scelto l’Italia” (Di lunedì 17 agosto 2020) "Sono ragionevolmente soddisfatto della mia stagione, ho giocato bene e con costanza".Stefan De Vrij - difensore olandese dell'Inter - ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni del quotidiano olandese Algemeen. Tra i temi affrontati dal centrale classe '92 anche il passaggio dalla Lazio al club nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato del 2018: "L'Intero progetto del club mi è piaciuto molto. Volevo andare all'Inter. L'Italia è così bella. Ho visto tanti posti nei giorni di riposo: Portofino, le Cinque Terre, Capri, Como. Mi piace il cibo, lo stile di vita. Ma c'è stato anche il dolore condiviso. L'Italia è davvero nel mio cuore". Inter, Lucescu sicuro: “Shakhtar ... Leggi su mediagol

FcInterNewsit : De Vrij: 'Volevo l'Inter, il progetto del club mi è piaciuto. Cerco di migliorare usando ogni cosa' - UEFAcom_it : ??? De Vrij ci spiega come vengono affrontate le sfide in gara singola ???? #UEL | @Inter - Mediagol : #Inter, #DeVrij: “Il progetto del club mi ha entusiasmato, ecco perché ho scelto l’Italia” - Mediagol : #Inter, De Vrij: 'Il progetto del club mi ha entusiasmato, ecco perché ho scelto l'Italia' - zazoomblog : Inter De Vrij: “Non ho avuto dubbi nel scegliere questo club. Quanto è bella l’Italia” - #Inter #Vrij: #avuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vrij

De Vrij confessa: "Ho scelto l'Inter per il progetto" Intervistato dal quotidiano olandese Algemeen Dagblad, l'ex Lazio ha spiegato i motivi della sua decisione di lasciare i biancocelesti in favore d ...Inter Shakhtar si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a Dusseldorf per dare vita alla seconda semifinale dell’edizione 2019-2020 di Europa League. Cresce l’ ...