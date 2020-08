Inter da sballo: è in finale di Europa League, Shakhtar demolito 5-0 (Di lunedì 17 agosto 2020) Era una gara complicata sulla carta. Contro lo Shakthar Donetsk, però, l'Inter realizza un vero e proprio capolavoro tattico. I nerazzurri annientano gli ucraini neutralizzando le loro armi migliori, ossia la velocità in contropiede e il fraseggio estremamente preciso. Così, dopo un primo tempo equilibrato, gli uomini di Conte seppelliscono nettamente la formazione di Castro con un roboante 5-0.caption id="attachment 1008409" align="alignnone" width="1024" Lautaro Martinez, Inter (Getty Images)/captionLA GARAIl tatticismo la fa da padrone nella prima parte di gara. Lo Shakhtar cerca spazi per poter scatenare il suo fraseggio e la sua velocità, ma l'Inter aspetta l'attimo giusto per colpire la vulnerabile difesa ucraina. Il pressing dei nerazzurri porta i suoi frutti al 19': Pyatov sbaglia il ... Leggi su itasportpress

