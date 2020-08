Inter, Conte è in finale ma pensa ancora al Napoli: “Meritavamo la finale di Coppa Italia!" (Di lunedì 17 agosto 2020) Antonio Conte, tecnico dell'Inter, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro lo Shakhtar. Leggi su tuttonapoli

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterShakhtar, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per la semifinale di #UEL… - Inter : ?? | SALUTO Il Presidente Steven #Zhang ha raggiunto mister Antonio #Conte e la squadra a Düsseldorf in vista della… - Inter : ? | RECAP Dal day after della vittoria contro il Bayer Leverkusen alla vigilia della sfida con lo @FCShakhtar in… - luca_reds : @marcullo02 Io non mangio tranquillo finché Conte sarà da loro, ho sempre sofferto molto più Conte all’Inter di Ron… - sere__3 : RT @marifcinter: Conte: 'Non vedo demeriti nello Shakthar, oggi i ragazzi sono stati semplicemente perfetti. E lo Shakthar è rimasto sorpre… -