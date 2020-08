Inter, c’è anche in ballo la storia: un’italiana in finale di Europa League, quanto tempo è passato… (Di lunedì 17 agosto 2020) Un solo imperativo questa sera per l’Inter: vincere. Per tanti motivi. Per conquistare una finale, che manca al club da 10 anni. Per tornare a fare la voce grossa in Europa. Per provare a mettere un trofeo in bacheca dopo anni amari. Ma, anche, per tornare a dare un minimo di prestigio all’Italia fuori dai confini. La storia è nota, è la solita, la conosciamo. Il 2003 fu l’apice del calcio italiano in Europa dopo circa 15 anni di domini in lungo e in largo. Da lì, ancora qualche stagione ad alti livelli prima di un declino totale. L’ultimo trofeo europeo di un’italiana fu proprio quello dell’Inter, nel 2010. Poi le due finali della Juve, nel 2015 e nel 2017, che non portarono a nulla di produttivo in termini ... Leggi su calcioweb.eu

Corriere : «Messi lascerà il Barcellona subito»: la bomba dal Brasile. Pronte Inter e Manchester C... - FBiasin : Semifinale stra-meritata, voluta, inseguita, conquistata con i denti. Il difficile inizia ora, ma l'#Inter c'é. Ec… - FcInterNewsit : In Turchia - Fenerbahçe su Sarr, ma c'è la concorrenza di Inter e Barcellona - EmilioFarina : @fbmaarket C'è l'outsider italiana ragazzi a detta di @AlessioBuzzanca. Una non ancora uscita sui giornali con la f… - mr_kubra : RT @fcin1908it: Cagliari, Nainggolan convocato per il ritiro. Sky: 'Non c'è accordo con l'Inter ma...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter c’è Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista