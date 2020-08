Instagram vuole la carta di identità: lotta agli account fake (Di lunedì 17 agosto 2020) Instagram lancia un nuovo attacco agli account fake: i controlli a tappeto richiederanno a milioni di utenti di mostrare la propria carta d’identità. Instagram è attualmente uno dei più frequentati social network del mondo. Forte di oltre un miliardo di utenti attivi, questo social network possiede un potere enorme a livello mondiale e, per questo, deve farsi … L'articolo Instagram vuole la carta di identità: lotta agli account fake è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

BroncosItalia : ??The Italian Stallions Alert?? Domani alle 16 puntata dell'unico ed inimitabile videopodcast sui Denver Broncos in… - AleCom1968 : RT @Milanodascoprir: Da martedì 18 agosto prende il via al Palacongressi di Rimini il Meeting 2020 Special Edition, @hosceso che vuole cond… - Reby_licari : Io proprio non sopporto quelle persone che vanno al mare e nelle storie Instagram mettono come località 'Miami beac… - Valeria22534933 : Clez dovrebbe aprire una rubrica sul suo instagram dal nome 'le cose che nessuno vuole sapere ma che io ti dico'.… - Cristka83 : RT @popup_2015: SEO Instagram: sei errori da non commettere se si vuole utilizzare con profitto il social medium nel post di @Cristka83 per… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram vuole Instagram vuole «rubare» a TikTok gli utenti più seguiti (pagandoli) Corriere della Sera Svolta Instagram: il social network richiederà il documento per confermare l’identità dei suoi utenti

Instagram ha annunciano di voler richiedere il documento di riconoscimento ai suoi utenti per confermarne l’identità. Il social sembra voler contrastare maggior ...

Due ragazzi di Torino combattono l’odio con l’ironia su Instagram e Tik Tok

Lui è Mohamed e ha 27 anni, lei è Raissa e ne ha 24 anni. Sono fidanzati e raccontano il loro amore da Torino, dove vivono, come tante altre coppie. Solo che Mohamed ha origini marocchine ed è musulma ...

Instagram ha annunciano di voler richiedere il documento di riconoscimento ai suoi utenti per confermarne l’identità. Il social sembra voler contrastare maggior ...Lui è Mohamed e ha 27 anni, lei è Raissa e ne ha 24 anni. Sono fidanzati e raccontano il loro amore da Torino, dove vivono, come tante altre coppie. Solo che Mohamed ha origini marocchine ed è musulma ...