Instagram, nuova mossa contro account fake: serviranno i documenti (Di lunedì 17 agosto 2020) Il nuovo sistema di controllo degli account di Instagram potrebbe limitare gli account sospettati di essere fake. Uno dei problemi principali di chi ha un profilo Instagram è il gran numero di account fake presenti sulla piattaforma. Questi account, spesso con zero follower e nessun post, servono a far salire il numero di visualizzazioni e like ai post degli utenti. Negli ultimi anni sono addirittura nate delle aziende che si occupano di creare e vendere questi account, che possono funzionare anche grazie ad un bot. Adesso però Instagram ha deciso di provare a fermare la crescita di questo fenomeno. Il team di sviluppatori infatti ha sviluppato un algoritmo speciale che traccerà gli ... Leggi su bloglive

comunevenezia : C'è una nuova foto su #instagram #17agosto2020 - #Buongiorno da #Venezia - Isola di San Giorgio(dt) ??… - giornalettismo : Ma dai, davvero? Proprio un'idea nuova da #instagram, degna dei suoi 20 miliardi di dollari di fatturato… - AleCom1968 : RT @Milanodascoprir: Da martedì 18 agosto prende il via al Palacongressi di Rimini il Meeting 2020 Special Edition, @hosceso che vuole cond… - LancellottiFabi : corrèdo s. m. [der. di corredare]. – L’insieme degli abiti, della biancheria e degli altri accessori che una sposa… - krystalmoreaux : comunque tempo una settimana e i tipi di instagram si metterano il nome e il cognome nel nick e inizierà una nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram nuova Contro gli account fake Instagram chiederà la carta d’identità la Repubblica Meravigliosa Sardegna, le 25 foto più cliccate sul nostro account Instagram: luglio 2020

DBInformation SpA. - Sede Legale Viale Giulio Richard 1/a - 20143 Milano - Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. - R.E.A. Milano n. 1280714 - Registro Imprese di Milano n. 09293820156 - CF e Partita I ...

“La casa di carta 5”: le immagini in anteprima dei nuovi episodi

Le riprese dei nuovi episodi de “La casa di carta 5” sono ufficialmente ripartite e gli attori del cast si divertono a seminare indizi su quanto potrà accadere nella nuova, nonché ultima, stagione del ...

DBInformation SpA. - Sede Legale Viale Giulio Richard 1/a - 20143 Milano - Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v. - R.E.A. Milano n. 1280714 - Registro Imprese di Milano n. 09293820156 - CF e Partita I ...Le riprese dei nuovi episodi de “La casa di carta 5” sono ufficialmente ripartite e gli attori del cast si divertono a seminare indizi su quanto potrà accadere nella nuova, nonché ultima, stagione del ...