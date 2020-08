Instagram, carta di identità richiesta: è guerra ai fake (Di lunedì 17 agosto 2020) Instagram, carta di identità verrà richiesta agli account per certificare che dietro un profilo ci sia una persona vera, in carne ed ossa, per evitare che gli account fake prendano il sopravvento. Instagram è sempre di più la piattaforma del momento. Comprata da Zuckerberg diversi anni fa, ormai il rettangolino rosso e viola domina su … L'articolo Instagram, carta di identità richiesta: è guerra ai fake proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Contro gli account fake Instagram chiederà la carta d’identità [di SIMONE COSIMI] [aggiornamento delle 12:32] - repubblica : Contro gli account fake Instagram chiederà la carta d’identità - michelazingone : Account fake: #Instagram si prepara a chiedere la carta d'identità - T6Ecosystems : RT @LuissDataLab: Contro gli account fake Instagram chiederà la carta d'identità: decine di milioni di profili sempre nuovi, sfornati ad ho… - DenverCartoons : RT @aridanje: Non una mia amica che cercando di rivendere la carta igienica su Instagram perché per sbaglio ha comprato 694€ di rotoloni re… -