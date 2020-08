Inserendo quelle bacchette nel naso si desidera rompere la barriera ematoencefalica (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo fa, descrivendo la bufala di origine tedesca dei tamponi che rompono la barriera ematoencefalica e causano gravi danni al cervello avevamo previsto che qualcuno l’avrebbe tradotta, anche un po’ grossolanamente, in lingua italiana per diffonderla da noi. Questa volta dichiarando che molti asintomatici iniziano ad avere sintomi dopo l’esame. Partiamo dall’insieme di fallacie che è questo testo. Ma solo perché per il fatto che “bucare la barriera ematoencefalica col tampone” è un errore da matita blu ne abbiamo parlato più volte in un articolo che richiameremo La fallacia di falsa causa o mera continuità Immaginate che un ragazzino andando in bicicletta inciampi si un sasso e, cadendo, si sfregi abbondamente un ginocchio su un sasso ricoperto di ... Leggi su bufale

