Inps, Firenze: senza Cig 5 mila aziende e 20 mila lavoratori, la denuncia di Confartigianato (Di lunedì 17 agosto 2020) L'erogazione della Cig è ancora indietro: 5 mila aziende e 20 mila lavoratori stanno ancora aspettando, qualcuno ha incassato maggio, nessuno giugno e luglio Leggi su firenzepost

FirenzePost : Inps, Firenze: senza Cig 5 mila aziende e 20 mila lavoratori, la denuncia di Confartigianato - capand69 : RT @GonnelliLuca: Tridico: io darei un ' occhiata! Firenze, la denuncia di Confartigianato: 'L'Inps blocca le aziende' https… - GonnelliLuca : Tridico: io darei un ' occhiata! Firenze, la denuncia di Confartigianato: 'L'Inps blocca le aziende'… - Toscanaoggi : #Confartigianato Firenze: <#Inps ancora in smart working, imprese bloccate dalla #burocrazia> #economia - rep_firenze : Firenze, la denuncia di Confartigianato: 'L'Inps blocca le aziende' [aggiornamento delle 12:14] -

Ultime Notizie dalla rete : Inps Firenze

La Repubblica Firenze.it

FIRENZE – Confartigianato Firenze evidenzia le carenze della gestione Inps, e non soltanto per i gravissimi ritardi nell’erogazione della Cassa integrazione. Atre conseguenze negative derivano anche d ...Il segretario Ferretti: “L’istituto boccia come irregolari le misure previste dai decreti del Governo. Gli uffici sono vuoti e non si riesce a parlare con i funzionari” Firenze, 17 agosto 2020 - Una s ...