Inizia una nuova era per la Roma, Friedkin Group è il nuovo proprietario (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Friedkin Group ha annunciato l’acquisizione, attraverso la Romulus and Remus Investments LLC, di circa l’86,6% del capitale sociale del Club e, inoltre, lancerà un’offerta pubblica di acquisto... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Inizia una Nardò, inizia una settimana decisiva: per la panchina in pole c'è un ex capitano TuttoCalcioPuglia.com La Roma è del Friedkin Group

Dopo nove anni di James Pallotta, l'AS Roma cambia proprietà. Il club giallorosso annuncia l'inizio di una nuova era societaria: "Ufficiale: il Friedkin Group è il nuovo proprietario dell'ASRoma". E p ...

Roma: Ufficiale, il Gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club

