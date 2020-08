Infettivologo Bassetti ironizza: “Mascherina dalle 18 alle 6? Il virus lavora solo di notte” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Sappiate che in Italia il virus lavora e contagia solo di sera e notte. Di giorno invece si riposa. Sarà mica un virus fornaio? Rido per non piangere“. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, si esprime così riguardo l’obbligo dell’utilizzo della mascherina dalle 18:00 alle 6:00 del giorno dopo nei luoghi all’aperto in cui è possibile creare assembramento. “Si continua nella strategia del terrore e dell’allarmismo senza pensare alle conseguenze di tutto questo – ha scritto su Facebook -. La cosa che più colpisce è che a farlo non siano i medici, che hanno curato e curano questa infezione, ma ... Leggi su sportface

Un tampone negativo «non è libera tutti». Lo spiega ad Agorà estate su Raitre Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. «Bisogna continuare a ...

Bassetti: "37,5 e due colpi di tosse... Come stanno davvero le cose"

L'Italia ha preso conoscenza dell'epidemia del nuovo coronavirus da febbraio e da oltre sei mesi, ogni giorno, i virologi dicono tutto e il contrario di tutto. I cittadini sono confusi dalle notizie d ...

