Indianapolis 500 Pole Day: Andretti da leggenda (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Pole Day, la giornata che assegna la partenza al palo per la Indianapolis 500, assume quest’anno un sapore speciale. A 33 anni di distanza, un altro Andretti scatterà davanti a tutti nella “Greatest Spectacle in Racing”. L’onore spetta a Marco Andretti, nipote del leggendario Mario, che con una media di 231.068 mph, si prende la prima Pole position in carriera sul catino dell’Indiana. Il portacolori dell’Andretti Autosport, team fondato dal papà Michael, precede in prima fila il campione in carica Scott Dixon, ed il sempre veloce Takuma Sato. Delude invece Fernando Alonso. Il due volte iridato di F1 non riesce ad accedere alla Fast Nine, la sessione che decide le prime tre file, e dovrà scattare dal ... Leggi su sport.periodicodaily

