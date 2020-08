‘Indecenti’, ‘immorali’: in Egitto è caccia aperta alle influencer di TikTok (Di lunedì 17 agosto 2020) “Ribadiamo l’impegno a continuare a combattere i vergognosi reati che violano i principi e i valori della società”. “L’Egitto proteggerà i confini dello spazio virtuale dalle forze del male”. Con queste due dichiarazioni diffuse dalla procura generale il 29 aprile e il 2 maggio, le autorità egiziane hanno inaugurato una nuova fase della strategia repressiva per controllare la Rete. Dalla fine di aprile 10 influencer di TikTok, seguite da centinaia di migliaia se non milioni di persone, sono state arrestate e sottoposte a procedimenti giudiziari per violazione della Legge sui reati informatici, “indecenza”, “incitamento all’immoralità”, “incitamento alla dissolutezza” e “violazione dei principi e dei valori ... Leggi su ilfattoquotidiano

