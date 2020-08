Incidente a Venezia: barchino si scontra con vaporetto, 4 feriti (Di lunedì 17 agosto 2020) Incidente ieri sera a Venezia, vicino all’Arsenale, tra un barchino e un vaporetto dell’Actv. Ferite le quattro persone che si trovavano sul barchino, sbalzate in acqua. I primi soccorsi sono stati prestati dallo stesso personale del vaporetto: 2 persone sono state trasportate all’ospedale dell’Angelo di Mestre, altre 2 al Civile di Venezia. Sul posto i vigili del fuoco, 2 autopompe lagunari, una barca da marittima e i sommozzatori anche per il recupero del barchino, oltre alla capitaneria di porto di Venezia.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

