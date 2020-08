Incendio doloso ad Acerra, il sindaco Lettieri: “Fermiamo chi danneggia la nostra città” (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Un Incendio è divampato nel pomeriggio nel territorio di Acerra. Un episodio molto probabilmente di natura dolosa, come conferma lo stesso sindaco Raffaele Lettieri: “Appena spento un rogo dai volontari del Nucleo comunale di Protezione civile che anche oggi, nel pieno caldo di agosto, sono intervenuti per fermare chi danneggia la nostra città, chi va contro la Comunità di Acerra, approfittando dei roghi per un proprio tornaconto personale e di immagine. Non ci fermiamo neanche in questo periodo, continuiamo a difendere il nostro territorio da chi lo danneggia per biechi motivi di propri interessi politici”, conclude il primo cittadino. L'articolo ... Leggi su anteprima24

