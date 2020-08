Incendi boschivi nell’Agro Sarnese, arrestato un piromane (VIDEO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Siano (Sa) – La provincia salernitana è storicamente colpita dagli eventi di Incendio boschivo e in particolare in determinate zone dell’Agro Sarnese. L’Arma dei Carabinieri vede impegnati, nel contrasto al fenomeno, i militari della specialità forestale e le sue articolazioni territoriali con l’attivazione di uno specifico dispositivo di controllo modellato sull’analisi del rischio e della serialità degli eventi e prevede zone a maggior impatto nelle quali sono organizzati specifici servizi di vigilanza preventiva e l’installazione di dispositivi di VIDEOsorveglianza. Nell’ambito di quest’ampia attività di controllo ed investigazione, i militari del Gruppo Carabinieri forestale di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza ... Leggi su anteprima24

Viminale : Al lavoro 5.000 #vigilidelfuoco per #Ferragosto, 15 canadair e 10 elicotteri per incendi boschivi. 730.000 interven… - ansa_ambiente : Gli #agronomi e i #forestali del #Conaf alla luce dei recenti #incendi boschivi, auspicano l'attuazione del 'piano… - agoralazio : Terracina. Europa Verde sugli incendi boschivi 2020 - vco24news : Ferragosto di incendi boschivi in Ticino - vco24news : Ferragosto di incendi boschivi in Ticino -